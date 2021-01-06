Движение между «Волковской» и «Садовой» восстановили

Стали известны причины, по которым поезда не ходили между станциями.

На фиолетовой ветке, в перегоне между станциями «Волковская» и «Садовая», сегодня, 6 января, произошло задымление. Об этом рассказали сначала очевидцы, а затем в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что из-за инцидента пришлось остановить движение поездок. Всех пассажиров поезда попросили выйти, затем включили систему вентиляции. На ликвидацию задымления ушло не много времени, так что в скором времени движение на фиолетовой ветке восстановили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станция метро «Озерки» закрыта из-за бесхозного предмета. Саперы в итоге не нашли опасных предметов, так что подземка через час заработала в штатном режиме.