Станция метро «Озерки» закрыта из-за бесхозного предмета

Во вторник, 5 января, в 17:08 станцию метро «Озерки» Московско-Петроградской (голубой) ветки метро закрыли на вход и выход.

Об этом оповещает пресс-служба метрополитена Северной столицы. Причина полного закрытия станции заключается в бесхозном предмете, обнаруженном на территории подземки. К месту происшествия едут специалисты. До выяснения обстоятельств поезда проследуют станцию «Озерки» без остановки.

Подробности случившегося пока неизвестны, как и временной промежуток, на который закрыли станцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Парк Победы», также находящаяся на голубой ветке петербургского метро, закрывалась на ремонт 3 и 4 января. За это время работники подземки частично демонтировали кабины досмотра, вскрыли напольное покрытие и сняли универсальные турникеты.