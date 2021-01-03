Станция метро «Парк Победы» закрылась на ремонт до 5 января

Станция метро &#171;Парк Победы&#187; закрылась на ремонт до 5 января
Станцию метро "Парк Победы" откроют 5 января. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургский метрополитен закрыл станцию «Парк Победы». Она будет закрыта на вход и выход в течение двух дней, 3 и 4 января.

Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». За два дня в вестибюле станции должны поменять плиты перекрытия двух эскалаторов — №№1 и 3.

Специалистам предстоит провести масштабные работы: необходимо частично демонтировать кабины досмотра, вскрыть напольное покрытие и снять универсальные турникеты.

Поезда Московско-Петроградской линии метро проедут станцию «Парк Победы» без остановок. Станция вновь откроется во вторник, 5 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция «Маяковская» закрывается на капремонт с 10 января. Пассажиры по-прежнему смогут пересаживаться с первой линии метро на третью. Оба вестибюля станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме.

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