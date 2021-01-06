Очередной грузовик застрял под «мостом глупости» в Петербурге

Очередной грузовик не смог проехать под мостом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очередной грузовик не смог проехать под мостом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Это уже 199-я жертва переправы – скоро граждане будут праздновать юбилей.

Сегодня, 6 января, очередной грузовик застрял под печально известным «мостом глупости». Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Речь идет о переправе на развязке Софийской, Ленсоветовской дороги и улицы Труда. Под ней попыталась проехать Газель, которая в итоге не может сдвинуться с места.

«Там пора уже толпой стоять. С шарами, цветами и журналистами. Накроем поляну и будем ждать 200-го!»,

— шутит один из пользователей.

Напоминаем, что петербуржцы уже не первый месяц считают всех жертв «моста глупости». У переправы есть даже свой Twitter-аккаунт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД заметили горящую машину: попытки потушить оказались бесполезными.