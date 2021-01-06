Актер Деревянко, несмотря на долги, смог улететь на Мальдивы

Знаменитость признался, что ему помогли влиятельные друзья.

Актер Павел Деревянко рассказал, что все-таки смог улететь из России на Мальдивы. Ему пытались запретить, ссылаясь на долги, но артист обратился к влиятельным друзьям и те помогли ему разобраться в ситуации. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Деревянко рассказал, что у него многие спрашивали, как ему удалось обойти запрет на выезд. Он поблагодарил своих друзей и знакомых, которые сделали все возможное и «порешали эти вопросы». Все ограничения, уверяет актер, сняли за сутки.

Напоминаем, что звезда уверял, что у него нашли долгов на 56 тысяч рублей. Деревянко не знал о их наличии и был уверен, что проблем при выезде из страны не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Павел Деревянко не смог уехать из России из-за долгов. Он отметил, что у него нашли два штрафа за превышение скорости и налог на машину. Деревянко не успел рассчитаться до вылета и очень расстроился.