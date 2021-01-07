Петербургский фестиваль огня «Рождественская звезда» смогут увидеть все россияне

Пиротехническое шоу с фейерверками и огненными представлениями начнется ровно в 20 часов. Фото: unsplash

Пиротехническое шоу с фейерверками и огненными представлениями начнется ровно в 20 часов. Фото: unsplash

Вечером в четверг, 7 января, в Санкт-Петербурге состоится красочный фестиваль огня «Рождественская звезда». Посмотреть на грандиозные фейерверки получится из любой точки мира.

Пиротехническое шоу с фейерверками и огненными представлениями начнется ровно в 20 часов. Оно пройдет сразу на пяти городских площадках. Свидетелями завораживающего событиями могут стать все желающие, но только в онлайн-формате — живых зрителей не ждут из-за коронавирусных ограничений.

Программа шоу включает в себя красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, а также захватывающие выступления театров огня.

Своими навыками в пиротехнике померяются профессиональные команды из Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Костромы, Сыктывкара, а также Белоруссии и Казахстана.

Увидеть яркое представление можно онлайн на портале.

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