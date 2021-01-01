ТОП-5 новогодних и рождественских ярмарок и фудтраков, которые будут работать все праздники

Gazeta.SPb рассказывает о пяти самых ярких местах в Петербурге и Ленинградской области, которые можно посетить не только ради подарков и вкусной еды, но и просто хорошего настроения.

До 10 января в «Севкабель Порту» работает новогодний Pop-up маркет. Целая аллея с домиками, где можно купить горячую еду и авторские подарки, разместилась по соседству с «Катком у моря». Здесь даже можно пообщаться с мастерами. Среди резидентов — инклюзивная мастерская «Простые вещи», проект «Помогать легко», Pop ceramics с авторской посудой и декором, Freedom aroma с арома-диффузорами и свечами из натуральных ингредиентов.

До 10 января дух Нового года и Рождества будет царить на Манежной площади и двух прилегающих улицах — Кленовой и Малой Садовой. Там развернулась Рождественская ярмарка, где также можно приобрести праздничные безделушки, вкусно перекусить или согреться горячим напитком. Участие в ярмарке принимают производители из 10 регионов страны. Само пространство украшают герои сказки «Щелкунчик». Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса нет традиционных концерта и карусели.

В оазис зимнего настроения и рождественского уюта превратилось общественное пространство «Никольские ряды». Сюда можно приходить целый месяц, чтобы приобрести подарки, сделать классные фотографии, покататься с огромной горки, посидеть у костра с друзьями или полюбоваться видом на исторический центр города со смотровой башни. Обратите внимание, что вход осуществляется строго по временным интервалам. А выбрать удобный день вы можете, купив билет. Двор работает постоянно, кроме понедельника.

Ярмарочный город развернулся в «Охта Парке». Здесь можно полакомиться французскими блинами, испанской паэльей, пражскими булочками или корейским стритфудом. А еще покататься на лесном ледовом катке, посетить целый арсенал аттракционов или поучаствовать в викторине с розыгрышем призов.

Несмотря на то, что с 30 декабря вступили в силу ограничения, касающиеся работы общепита, на улице Рубинштейна появился фудтрак. Рестораторам разрешено оборудовать зимние террасы, поэтому столики расставлены у многих заведений и во дворах креативных пространств. Мебель также появилась на улицах Некрасова, Маяковского, Большой Морской и Невском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, какие еще места вместо закрытых музеев и театров можно посетить в Петербурге.