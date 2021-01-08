Санкт-Петербург оказался под гребнем антициклона: 8 января будет до -5 градусов

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге на погоду начинает влиять гребень обширного антициклона. Вероятность осадков снизится, но температура воздуха начнет падать.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптик написал в Facebook, что гребень обширного антициклона надвигается на Северную столицу с востока и принесет в город небольшие прояснения в облаках. Кроме того, до минимума понизится вероятность снега, а в регион будут приходить все более холодные воздушные массы.

Уличные термометры сегодня покажут от -3 до -5 градусов. А в Ленинградской области ожидается от -3 до -8 градусов. Такие показатели примерно на градус превышают норму.

Скорость восточного ветра достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.