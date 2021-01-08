Корвет «Гремящий» обзавелся ограждениями после падения телеоператора в воду

В Северной столице на корвете «Гремящий» установили специальные ограждения, которые позволят обезопасить людей на судне. Поставить данную конструкцию решили после печального инцидента, когда телеоператор упал в воду на церемонии поднятия флага.

Видео о том, как устанавливаются конструкции было опубликовано в Telegram-канале moria40k накануне, 7 января. Там добавили, что конструкция была одобрена ЦМКБ «Алмаз». Она позволит удержать людей и персонал на судне вне зависимости от ситуации. Автор ролика уже придумал негласное название ограждениям, – «журналистоулавливатели».

Напомним, что несчастный случай случился 29 декабря во время торжественной церемонии поднятия Андреевского флага. Журналист упал в воду во время съемки. Однако он успел сохранить телевизионную технику от падения. Пострадавшему была оказана необходимая помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прошла церемония передачи корвета «Гремящий» в состав ВМФ России.