Судебные приставы рассказали, как вычисляют должников, обманывающих о своей зарплате

Скрыть правдивую информацию от приставов у должников практически нет шансов. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Скрыть правдивую информацию от приставов у должников практически нет шансов. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Заместитель главы управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов, подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков рассказал, как можно вычислить людей, обманывающих о размере своей зарплаты.

По словам специалиста, проверяя данные о доходах должника, судебные приставы направляют запросы в Пенсионный фонд России, налоговую службу и центры занятости населения. Из предоставленной учреждениями информации, в большинстве случаев, можно определить текущее финансовое положение человека.

Кроме того, передает РИА Новости, приставы по закону могут проверить, правильно ли работодатель удерживает и перечисляет денежные средства по исполнительным документам в отношении трудоустроенных у него должников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга взыскали с недобросовестного застройщика 13 млн рублей в пользу обманутых дольщиков.