Петербургские ученые учат искусственный интеллект определять рак и язву

Сейчас система находится на стадии тестирования. Фото: pixabay

Сейчас система находится на стадии тестирования. Фото: pixabay

Специалисты Политехнического университета имени Петра Великого разработали компьютерную систему, анализирующую снимки внутренних органов человека.

Изображения, полученные по результатам эндоскопических исследований загружают в систему, а искусственный интеллект, сравнивая снимки с базой данных, должен выявить патологические изменения и даже определить характер отклонения.

Исследователи убеждены, что в дальнейшем данная программа сможет успешно выявлять болезни желудка, такие как гастрит или язва, доброкачественные гинекологические образования и онкологические заболевания. На данный момент система находится на стадии тестирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению бельгийских и нидерландских ученых, коронавирус может оказаться хроническим заболеванием.