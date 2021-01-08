Петербургские ученые учат искусственный интеллект определять рак и язву

Специалисты Политехнического университета имени Петра Великого разработали компьютерную систему, анализирующую снимки внутренних органов человека.
Изображения, полученные по результатам эндоскопических исследований загружают в систему, а искусственный интеллект, сравнивая снимки с базой данных, должен выявить патологические изменения и даже определить характер отклонения.
Исследователи убеждены, что в дальнейшем данная программа сможет успешно выявлять болезни желудка, такие как гастрит или язва, доброкачественные гинекологические образования и онкологические заболевания. На данный момент система находится на стадии тестирования.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению бельгийских и нидерландских ученых, коронавирус может оказаться хроническим заболеванием.