Стали известны обстоятельства крушения самолета в Ленобласти и имена погибших

Стали известны обстоятельства крушения самолета в Ленобласти и имена погибших
Место происшествия в Гостилицах. Фото: скриншот группы "ЛОМОЛЕНОБЛ" "ВКонтакте"

В пятницу, 8 января, около трех часов дня на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло крушение легкомоторного самолета.

В кабине находились семеро человек, трое из них погибли, четверо, включая одного ребенка, получили ранения. Согласно данным экстренных служб, не выжил в авиакатастрофе 39-летний пилот корабля Николай И. Также жертвой крушения стала 29-летняя Арина Б. Личность третьего погибшего устанавливается, передает телеканал 78. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

По предварительным данным, спровоцировать крушение могла ошибка пилота или техническая неисправность. Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инцидентом с травмированием 5-летнего ребенка во время катания на «ватрушке» в Муринском парке заинтересовались следователи.

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