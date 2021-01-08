В травмировании 5-летнего мальчика во время катания на «ватрушке» в Муринском парке разберутся следователи

В травмировании 5-летнего мальчика во время катания на &#171;ватрушке&#187; в Муринском парке разберутся следователи
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу

Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу инициировало вопрос о передаче ведомству материалов доследственной проверки, проводимой региональным управлением МВД по факту травмирования 5-летнего ребенка в Муринском парке.

Следователи намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение. Напомним, что мальчик попал в больницу, покатавшись на «ватрушке» в Муринском парке Калининского района Северной столицы.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и переломы лобной кости и костей левой глазницы. По предварительной информации, мальчик на большой скорости врезался в дерево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичный случай произошел в поселке Воейково Всеволожского района Ленобласти. Пострадал трехлетний мальчик.

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