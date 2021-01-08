По факту ДТП с перевернутым каршерингом на Шаврова проводится проверка

Каршеринг опрокинулся на крышу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Каршеринг опрокинулся на крышу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе в пятницу, 8 января, произошло ДТП с участием каршеринга. Автомобиль перевернулся в результате аварии.

По предварительной информации, водитель каршеринга серьезно превысил скорость и не смог удержать управление, в результате чего машина влетела в припаркованный автомобиль и перевернулась.

Водитель попал в больницу с травмами средней степени тяжести. проверят водителя на состояние алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели приехали на Шаврова помочь перевернувшемуся каршерингу.