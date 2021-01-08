Спасатели приехали на Шаврова помочь перевернувшемуся каршерингу

Водитель арендованного автомобиля перевернулся на скользкой дороге. На месте работают сотрудники МЧС.

Дорожное происшествие случилось утром, 8 января, возле одного из домов по улице Шаврова. Каршеринг перевернулся на крышу. Потребовались спасатели. Об аварии сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент очевидцы уже окрестили «кульбитом».

Отметим, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. На данный момент неизвестно состояние водителя, а также степень повреждения автомобиля. К месту аварии прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

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