Ученые рассказали о симптомах затяжной формы коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

Ученые из британского Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) пришли к выводу, что COVID-19 может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать.

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Затяжное течение трудно диагностировать — перечень симптомов сильно варьируется, сообщает Express.

Среди симптомов названы боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, кашель.

По словам ученых, в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы, например, нарушение сна или головокружение. Пациенты с затяжной формой коронавируса также рассказали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента. В городе также возросла доля пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.