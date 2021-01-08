В США заявили о возможном появлении нового штамма коронавируса в стране

В США мог появиться более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50 процентов быстрее летнего варианта.

В рабочей группе Белого дома заявили, что этот осенне-зимний скачок (эпидемии) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, сообщает РИА «Новости».

«Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса — прим. ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — говорится в сообщении.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.