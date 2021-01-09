Трамп раскритиковал блокировку аккаунта в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп задумался над созданием новой платформы вместо Twitter. Политику не нравятся блокировки аккаунта в социальной сети.

Об этом американский лидер заявил все в той же социальной сети Twitter. Однако сообщение было практически сразу удалено. Позже информацию распространила пресс-служба Белого дома.

«Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем», – заявил политик.

Кроме этого, Дональд Трамп добавил, что никакие блокировки не заставят его замолчать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. В заявлении соцсети отмечается, что такое решение было принято после «тщательного рассмотрения недавних твитов» Трампа, а также их контекста.