Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в ее заявлении.

В заявлении соцсети отмечается, что такое решение было принято после «тщательного рассмотрения недавних твитов» Трампа, а также их контекста.

В администрации Twitter добавили, что главы Белого дома заморозили на постоянной основе «из-за опасности нового подстрекательства к насилию».

6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.