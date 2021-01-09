Стали известны подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия

В Вашингтоне полиция задержала 54-летнюю русскоговорящую Евгению Малимон и ее дочь Кристину в связи с протестами у Капитолия.

Как сообщает Buzzfeed, задержание произошло из-за нарушения комендантского часа и незаконного проникновения. Отмечается, что женщина говорит по-русски, в суде она попросила услуги переводчика. Также Евгения Малимон имеет связи с Молдовой. При этом связи с Россией не было установлено.

Помимо этого, стало известно о том, что Кристина, дочь задержанной, является активной сторонницей действующего президента Дональда Трампа, а также входит в состав движения «Юные республиканцы штата Орегон». Там она занимает должность заместителя лидера.

Напомним, что в США ранее прошли протесты у Белого дома. Сторонники Трампа пытались штурмом взять Капитолий и помешать подсчету голосов. Они считают, что политик выиграл демократа Джозефа Байдена в президентской гонке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Трамп раскритиковал блокировку аккаунта в Twitter.