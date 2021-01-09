За год в Петербург пытались провезти 18 тонн зараженных гранатов

За год в Петербург пытались провезти 18 тонн зараженных гранатов
Гранат, несмотря на лечебные свойства, может негативно влиять на эмаль зубов, поэтому гранатовый сок перед употреблением лучше разводить водой. Фото: pixabay

Какая-то часть фруктов не прошли фитосанитарный контроль по другим причинам.

В 2020 году в Санкт-Петербург провезли более 8,5 тысяч тонн гранатов. У поставщиков не было проблем с документами и фрукты оказались качественными. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При этом около 18 тонн гранатов отправили обратно из-за зараженности. В них нашли личинки средиземноморской плодовой мухи. Фрукты пришлось обеззараживать. Напоминаем, что самым крупным поставщиком гранатов является Перу. Также фрукты привозят из Египта, Израиля, Марокко, Индии, ЮАР и Чили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что развеян миф о пользе зеленых овощей и фруктов.

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