На жену Эрнста во время спектакля вместо снега посыпались гвозди

Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля в МХТ им. Чехова.

Инцидент произошел вечером 8 января во время показа спектакля «20 век — бал». По сценарию, в конце постановки на сцене должен был пойти снег, но на головы актеров посыпались металлические изделия.

Как сообщил ТАСС, по предварительным данным, неизвестный специально подложил в реквизит гвозди. К счастью, Софья Эрнст не пострадала.

Сейчас проверкой инцидента занимаются сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Константин Эрнст объявил группу Little Big победителем «Евровидения-2020».