Петербуржцы рассказали, почему не хотят прививаться от COVID-19

Петербуржцы назвали причины, по которым они отказываются участвовать в массовой вакцинации от коронавируса.

Жители города написали в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте, что основной причиной отказа от вакцинации является то, что российский препарат «Спутник V» не изучен до конца. Многим не понятно, как вакцина будет действовать на организм через некоторое время.

Второй причиной отказа от прививки оказалось недоверие к вакцине отечественного производства. Как считают некоторые петербуржцы, иностранные разработчики способны создать более качественный препарат.

Третьей причиной называют страх перед всеобщим «чипированием» населения, благодаря которому власти якобы смогут управлять людьми. Важно отметить, что мало кто отказывается от прививки именно по этой причине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вакцину от коронавируса получили более 11,5 тыс. человек.