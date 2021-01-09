В Петербурге вакцину от коронавируса получили более 11,5 тыс. человек

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. К настоящему моменту в городе привиты уже более 11,5 тыс. человек.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Как сообщили в информационной справке, опубликованной Смольным, с начала вакцинации прививки поставили уже 11 597 петербуржцам. Из всех привитых 344 уже закончили цикл вакцинации.

В общей сложности в город поступило 22 692 комплекта доз вакцины, остаток в поликлиниках — 11 095 доз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали самую низкую смертность от коронавируса за месяц. За минувшие сутки новая болезнь унесла жизни 55 человек.