В Петербурге зафиксировали самую низкую смертность от коронавируса за месяц

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Показатель суточной смертности от коронавируса в Петербурге оказался самым низким за месяц.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни 55 человек.

При этом на указанное число летальных исходов приходится 1 756 выздоровлений — это самый низкий показатель за месяц, например, в начале декабря минимальное число смертей за сутки составляло 64 пациента.

Отметим, что Петербург по-прежнему остается одним из лидеров по суточному приросту новых больных. За минувшие сутки в городе зафиксировали 3 тыс. 17 случаев коронавируса. Врачи установили уже 270 тыс. 19 заболеваний коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч россиян.