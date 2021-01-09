Коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч россиян

В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, не превышает 0,7%. Фото: pixabay

В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, не превышает 0,7%. Фото: pixabay

Лидером по суточному приросту остается Москва. В столице России за минувшие сутки установили 4 тыс. 900 новых случаев коронавируса. Всего в стране за сутки зафиксировали 23 тыс. 309 заболеваний инфекцией.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России за весь период пандемии коронавирусом заразились 3 млн 379 тыс. 103 человека. Выздороветь смогли уже почти 3 млн пациентов. Однако 562 тыс. 913 граждан России скончались от новой смертельной болезни.

Отметим, что помимо Москвы, наибольший прирост суточный зафиксирован в Петербурге. В Северной столице за минувшие 24 часа зафиксировали 3 тыс. 6 заболеваний. Также рекорды бьёт и Московская область – 1 тыс. 184 человека за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что названы продукты, от которых стоит отказаться во время коронавируса. Стоит уменьшить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков.