Названы продукты, от которых стоит отказаться во время коронавируса

Названы продукты, от которых стоит отказаться во время коронавируса
С некоторыми продуктами лучше повременить. Фото: pixabay.com

Некоторые продукты могут усугубить течение коронавирусной инфекции. Поэтому врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева призвала россиян воздержаться от некоторых съедобных лакомств на время болезни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалиста.

Сами по себе любые продукты не могут спровоцировать коронавирус или осложнения на фоне болезни. Большую роль играет злоупотребление этими продуктами. Так специалист призвала повременить с ними.

По словам Екатерины Бурляевой, стоит уменьшить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков. Кроме этого, стоит оставить на потом колбасы, сосиски, деликатесную продукцию и мясо с высоким содержанием жиров. Также это касается фастфуда, чипсов и майонеза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что российский врач назвал новый способ укрепления иммунитета.

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