Российский врач назвал новый способ укрепления иммунитета

Скандинавская методика позволит укрепить горло, которое является уязвимым местом в период пандемии коронавируса.

О том, как работает данный способ рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью для радио Sputnik.

По словам эксперта, для защиты горла понадобятся цитрусовые соки. Также можно использовать нектар манго, все зависит от привычного уровня кислотности организма.

«Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – пояснил врач.

Владимир Зайцев уверил, что подобную процедуру стоит повторять регулярно до двух раз в день. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания.

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