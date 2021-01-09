Российский врач назвал новый способ укрепления иммунитета

Российский врач назвал новый способ укрепления иммунитета
Для поддержания иммунитета стоит употреблять апельсиновый сок. Фото: Pixabay

Скандинавская методика позволит укрепить горло, которое является уязвимым местом в период пандемии коронавируса.

О том, как работает данный способ рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью для радио Sputnik.

По словам эксперта, для защиты горла понадобятся цитрусовые соки. Также можно использовать нектар манго, все зависит от привычного уровня кислотности организма.

«Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – пояснил врач.

Владимир Зайцев уверил, что подобную процедуру стоит повторять регулярно до двух раз в день. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что японские ученые нашли способ похудения во сне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иммунитет российский врач скандинавская методика цитрусовый сок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский врач назвал новый способ укрепления иммунитета
Японские ученые нашли способ похудения во сне
Полуторагодовалый ребенок скончался после схода лавины в Норильске
Петербургские палеонтологи нашли уникальную окаменелость на станции метро
Названы случаи для штрафов за выращивание картофеля
Вильфанд рассказал, когда в Петербург придут сильные морозы
Стали известны подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия
Адмиралтейский район худший по уборке в Петербурге