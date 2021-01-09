Сын Трампа заявил, что все смеются над США после блокировки аккаунте отца в Twitter

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший заявил о насмешках над Америкой после того, как Twitter заблокировал аккаунт его отца.

«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента?» — написал Трамп в соцсети.

По словам сына политика, свобода слова давно умерла и контролируется «могущественными леваками».

Аккаунт президента Дональда Трампа был заблокирован из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». То же самое произошло с аккаунтом предвыборного штаба действующего главы США.

Напомним, 5 января сторонники президента Трампа штурмом захватили здание Капитолия в Вашингтоне, прервав заседание, на котором парламентарии утверждали итоги президентских выборов. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп, заблокированный в соцсетях, ведет Telegram-канал: он стремительно набирает популярность.