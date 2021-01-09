Трамп, заблокированный в соцсетях, ведет Telegram-канал: он стремительно набирает популярность

На канал в час подписывается около пяти тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп, профили которого заблокировали во всех крупнейших социальных сетях мира, продолжает вести свой Telegram-канал. Согласно данным, предоставленным «Телеграм Маркетинг», канал набирает популярность среди жителей Америки. Так, за час на него подписывается около пяти тысяч человек. В основном это пользователи из США.

На данный момент на канал Трампа подписались более 240 тысяч человек. Это единственный источник информации, так как у политика нет возможности публиковать данные на других площадках.

В одном из последних постов президент написал, что не собирается присутствовать на инаугурации президента США Джо Байдена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимир Соловьев считает блокировку аккаунта Трампа нарушением прав американцев. Блокировка аккаунтов началась после восстания сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне.