Владимир Соловьев считает блокировку аккаунта Трампа нарушением прав американцев

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter демонстрирует нарушение прав американцев. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.

Российский журналист напомнил, что политику запретили блокировать доступ отдельных пользователей к своим постам в Twitter, поскольку это нарушает свободу слова. Соловьев уверен, что сейчас происходит обратный процесс, когда мессенджер навсегда блокирует аккаунт американского президента, ссылаясь на внутренние правила компании.

Соловьев отметил в своем Telegram-канале, что сложившаяся ситуация касается каждого гражданина Соединенных Штатов. Процесс наглядно демонстрирует нарушение прав американцев.

Напомним, что администрация Twitter приняла такое решение из-за постов Дональда Трампа, а если точнее, то «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Позже руководство социальной сети заблокировало и страницу штаба политика. До этого президент США лишился своих аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

Блокировка аккаунтов началась после восстания сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Twitter упали акции почти на 4% из-за блокировки аккаунта Трампа.