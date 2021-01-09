У Twitter упали акции почти на 4% из-за блокировки аккаунта Трампа

У Twitter упали акции почти на 4% из-за блокировки аккаунта Трампа
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Фото: unsplash.com

Twitter потерял почти 4% стоимости своих акций из-за бессрочной блокировки аккаунта действующего президента Америки Дональда Трампа.

Как сообщает FoxNews, акции социальной сети торговались по $49,54 перед закрытием торгов, что на 3,77% ниже, чем днем. Данное понижение вызвала именно блокировка странички президента США.

Напомним, что администрация Twitter приняла такое решение из-за постов Дональда Трампа, а если точнее, то «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Позже руководство социальной сети заблокировало и страницу штаба политика. До этого президент США лишился своих аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

Блокировка аккаунтов началась после восстания сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне. Они планировали штурмом взять Капитолий, чтобы помешать подведению итогов президентских выборов. Голосовавшие за Трампа, не верят в победу демократа Джозефа Байдена. В итоге, беспорядки удалось урегулировать. Однако не обошлось без жертв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия.

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