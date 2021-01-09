В Вашингтоне предъявили обвинения «викингу», штурмовавшему Капитолий

В Вашингтоне предъявили обвинения &#171;викингу&#187;, штурмовавшему Капитолий
В Вашингтоне прошли массовые беспорядки. Фото: pixabay

Прокуратура предъявила обвинение американцу, который во время беспорядков ворвался в здание Сената в костюме викинга — меховой шапке с рогами и копьем.

Как сообщается на сайте прокуратуры округа Колумбия, перед судом предстанет Джейкоб Энтони Ченсли из штата Аризона. Его обвиняют в непреднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Мужчину уже взяли под стражу.

Обвинения также предъявили 36-летнему Адаму Джонсону. Его фото с трибуной спикера палаты представителей в руках широко разлетелось по Сети. Джонсон был задержан накануне. Также ему вменяют кражу государственной собственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия.

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