В Вашингтоне предъявили обвинения «викингу», штурмовавшему Капитолий

Прокуратура предъявила обвинение американцу, который во время беспорядков ворвался в здание Сената в костюме викинга — меховой шапке с рогами и копьем.

Как сообщается на сайте прокуратуры округа Колумбия, перед судом предстанет Джейкоб Энтони Ченсли из штата Аризона. Его обвиняют в непреднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Мужчину уже взяли под стражу.

Обвинения также предъявили 36-летнему Адаму Джонсону. Его фото с трибуной спикера палаты представителей в руках широко разлетелось по Сети. Джонсон был задержан накануне. Также ему вменяют кражу государственной собственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия.