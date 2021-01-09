У Капитолия нашли взрывные устройства и оружие в припаркованном пикапе

Пикап был припаркован в двух кварталах от Капитолия. Фото: Pixabay

Пикап был припаркован в двух кварталах от Капитолия. Фото: Pixabay

После беспорядков в центре Вашингтона полицейские обнаружили рядом с Капитолием припаркованный автомобиль, в котором лежали оружие и взрывные устройства.

Как сообщает CNN, машина была обнаружена еще в среду, 6 января. Полиция обратила внимание на красный пикап с номерами штата Алабама, в котором на пассажирском сиденье лежал пистолет. Автомобиль находился в двух кварталах от здания американского Сената, который был штурмом захвачен сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Результатами обысков стали найденные автомат, магазины с патронами, стеклянные банки с зажигательной смесью, запалы из тряпок и зажигалки. Владельцем пикапа оказался 70-летний Лонни Лерой Коффман. В тот же вечер его задержали в Вашингтоне.

Он был вооружен двумя пистолетами, хотя разрешения на оружие у него не было.

На следующий день Коффмана арестовали и предъявили ему обвинения, по которым задержанному грозит до 15 ле заключения.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Вашингтоне предъявили обвинения «викингу», штурмовавшему Капитолий.