В Таиланде ждут иностранных туристов, несмотря на коронавирус

Власти Таиланда по-прежнему принимают иностранных туристов, если у них собраны все необходимые документы.

Как сообщает Khaosod English, ссылаясь на главу Управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна, туристическая визовая программа продолжает работать без каких-либо ограничений, по крайней мере в настоящее время.

По словам чиновника, страна открыта для всех. Он отметил, что все гости обязаны пройти тестирование и провести 14 дней на карантине по коронавирусу. Супасорн добавил, что в Таиланде прошла вторая волна пандемии, однако она не повлияла на число путешественников, подающих документы на визы.

Специальная визовая программа разрешает туристам находиться в Таиланде до 270 дней, но они должны отсидеть карантин и оплатить все связанные с ним расходы, включая проживание и медицинскую страховку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция с 30 декабря начала требовать от туристов тесты на COVID.