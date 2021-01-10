Конгресс США представит статью для импичмента Трампа 11 января

Конгресс США представит статью для импичмента Трампа 11 января
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Группа конгрессменов от Демократической партии США заявили о готовности 11 января представить статью для импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу.

«Мы внесём на рассмотрение статью для импичмента в понедельник — во время заседания Палаты представителей», — пишет один из авторов этого документа конгрессмен Тед Лью.

Статью поддержали уже 180 человек, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии США хотят вынести импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу «за подстрекательство к мятежу».

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

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