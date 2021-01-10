В доме на проспекте Маршала Жукова произошел пожар

В доме на проспекте Маршала Жукова произошел пожар
Пожар в доме №22 на улице Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 января в доме № 22 на проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошел пожар.

По словам очевидцев, пожар произошел на 14-м этаже дома.

«Надеюсь, не кто не погиб там?! Я тоже видел, горело конкретно», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых заметны пламя и клубы дыма. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы дома в деревне Кальтино уверяют, что виновницей пожара является женщина в образе невесты, которая якобы подожгла свою квартиру, а после начала звать на помощь.

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