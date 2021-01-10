Пенс готов применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от власти

Пенс готов применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от власти
Трампу сложно признать свое поражение. Фото: pixabay.com

Вице-президент США отметил, что готов к такому шагу в случае, если политик станет «более нестабильным».

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы отстранить от власти действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Пенс прибегнет к этому шагу, если поведение политика станет «более нестабильным». Он считает, что такой вариант возможен и это стало ясно на этой неделе. Напоминаем, что согласно поправке, если президента признают недееспособным, то Пенс автоматически станет исполняющим обязанности президента на время рассмотрения вопроса в Конгрессе.

Поправку приняли после убийства Джона Кеннеди, так как столкнулись с ситуацией, когда президент не может исполнять свои обязанности и уйти в отставку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конгресс США представит статью для импичмента Трампа 11 января.

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