В Новогорелово прорвало трубу: перекресток превратился в озеро

В Новогорелово прорвало трубу: перекресток превратился в озеро
Местные жители призывают обходить опасное место. Фото: скриншот Вконтакте

Вода начинает покрываться льдом.

В Ленинградской области в Новогорелово сегодня, 10 января, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

На снимках, которыми поделились местные жители, видно, что на бульваре Чугунова случился прорыв трубы. После этого перекресток покрыло водой, которая начинает покрываться льдом. Свидетели сравнивают увиденное с ледяным озером и призывают обходить опасное место, чтобы не угодить в глубокую лужу.

Не уточняется, выехали ли на место аварийные службы и как скоро будут ликвидированы последствия инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино из-за прорыва трубы без отопления остался роддом. Улицу возле здания заволокло паром. По предварительным данным, никто не пострадал.

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