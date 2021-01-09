В Купчино из-за прорыва трубы без отопления остался роддом

В Купчино из-за прорыва трубы без отопления остался роддом
"Теплосеть" разбирается с прорывом трубы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Улицу возле здания заволокло паром. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Купчино у здания родильного дома №16 сегодня, 9 января, произошла коммунальная авария. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на пресс-службу АО «Теплосеть».

Все случилось на Малой Балканской у дома номер 54. Из-за прорыва трубы с горячей водой улицу заволокло паром. На место выехали специалисты, которым предстоит разобраться с последствиями инцидента. Временно учреждение осталось без тепла. Ожидается, что ремонтные работы окончат к 23 часам.

По предварительным данным, все остались целы и невредимы. Обстоятельства происшествия выясняются. Напоминаем, что на улице минус 13 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцам авто, оказавшихся на месте прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
купчино отопление роддом


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино из-за прорыва трубы без отопления остался роддом
Трамп, заблокированный в соцсетях, ведет Telegram-канал: он стремительно ...
Автомобиль потерял бампер после ДТП на перекрестке Швецова и Стачек
В Петербурге энергетики готовы к морозам
В Австралии у курильщицы выросли волосы на лице
В Петербурге вакцину от коронавируса получили более 11,5 тыс. человек
Владимир Соловьев считает блокировку аккаунта Трампа нарушением прав американцев
Брухунова резко ответила хейтерам