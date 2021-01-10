Пушков назвал главные проблемы, с которыми столкнется Россия в 2021 году

Пушков назвал главные проблемы, с которыми столкнется Россия в 2021 году
Пушков считает, что перед стоит несколько важнейший задач. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Важнейшая из них – это вакцинация населения от коронавируса.

Сенатор Алексей Пушков назвал главные проблемы, с которыми предстоит столкнуться России в 2021 году. Своим видением ситуации он поделился в Telegram-канале.

В наступившем году предстоит и дальше бороться с пандемией коронавируса. Для этого нужно вакцинировать населения и таким образом сократить степень его уязвимости. Также Пушков отметил, что в России вступил в силу закон против цензуры в интернете. Он считает, что крупные сетевые гиганты не будут выполнять все требования российской стороны.

Пушков вспомнил о переменах в США и считает, что России предстает противостоять давлению страны. Оно, по мнению сенатора, увеличится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пушков прокомментировал намерения Маска колонизировать Марс. Илон Маск рассказал, когда человек сделает первый шаг на поверхности Марса. Он считает, что это может произойти через шесть лет.

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