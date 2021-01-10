В Петербурге с 12 января по 15 апреля изменится движение трамваев №№ 21, 55 и 58

В воскресенье, 10 января, в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» жителей Северной столицы предупреждают об изменениях в маршруте движения трамваев №21, №55 и №58 на период с 12 января по 15 апреля.

Корректировка маршрутов общественного транспорта вызвана производством путевых работ на участке проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Ремонт продлится с 1:30 12 января до 4:50 15 апреля.

В это время трамвай №21 будет следовать от конечной остановки «Приморский проспект» по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе, Суздальскому проспекту до конечной «Улица Жени Егоровой».

Трамвай №55 начинает движение от остановки «Улица Шаврова», следует по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее по проспекту Энгельса и Выборгскому шоссе до конечной остановки «Станция метро «Озерки»» (обратно: по проспекту Луначарского).

Наконец, трамвай №58 будет ходить от конечной станции «Придорожная аллея» по проспекту Энгельса, затем по проспекту Просвещения и проспекту Культуры до конечной остановки «Проспект Культуры».

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прорыв трубы на Морской набережной изменил маршруты автобусов №100 и №158.