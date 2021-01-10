Прорыв трубы на Морской набережной изменил движение автобусов №100 и №158

В воскресенье, 10 января, около 9 часов утра на Морской набережной, 15, возле гостиницы «Прибалтийская» прорвало трубу. Коммунальная авария изменила маршрут автобусов №100 и №158.

Об изменениях в маршруте уведомляет пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в своем Telegram-канале. Специалистам аварийной службы приходится проводить срочный ремонт, в связи с чем движение транспорта на улице Кораблестроителей и Морской набережной изменено.

Отметим, что прибывшие к месту коммунальной аварии работники «Водоканала» обнаружили прорыв диаметром 315 миллиметров. Вероятно, причиной происшествия стали сильные морозы, обрушившиеся на Петербург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прорыв на Морской набережной удалось локализовать.