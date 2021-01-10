На Морской набережной локализовали прорыв трубы

На Морской набережной локализовали прорыв трубы
"Водоканал" разбирается с последствиями инцидента. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

На месте работают специалисты «Водоканала».

В Василеостровском районе Петербурга сегодня, 10 января, произошла коммунальная авария. В результате без горячей воды и отопления остались несколько домов на Морской набережной. Там же появились огромные ледяные лужи.

На месте работают восемь единиц техники и три бригады специалистов. На данный момент прорыв трубы локализовали. Из-за происшествия свои маршруты движения изменили автобусы № 100 и № 158.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино из-за прорыва трубы без отопления остался роддом. Все случилось на Малой Балканской у дома номер 54. Из-за прорыва трубы с горячей водой улицу заволокло паром.

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