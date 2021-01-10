В штурме Капитолия в США участвовал петербуржец

В штурме Капитолия в США участвовал петербуржец
Мужчина прилетел из другого города, чтобы принять участие в штурме. Фото: Pixabay

Мужчина переехал в Америку в середине 90-х годов.

В толпе, которая штурмовала здание Капитолия в Вашингтоне 6 января, был замечен эмигрант из Санкт-Петербурга. Мужчина переехал в Америку в середине 90-х годов, о чем сообщает 47news.

Журналисты выяснили, что мужчину зовут Михаил Виноградов. Он проживает в Америке продолжительное время, но рос и учился в России. Мужчина закончил 329 школу в Невском районе города. Сейчас выходец Ленинграда проживает в Нью-Йорке, где открыл небольшой ювелирный бизнес.

Судя по всему, петербуржцев поддерживает политику действующего президента США Дональда Трампа – ради того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, он оставил дела и прилетел в Вашингтон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пенс готов применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от власти. Вице-президент США отметил, что готов к такому шагу в случае, если политик станет «более нестабильным».

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