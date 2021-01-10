Бывшая жена Кержакова выложила фото в свадебном платье

Бывшая жена футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова порадовала подписчиков фотографией в свадебном платье.

Откровенная фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте девушки. Она сообщила о своей возможной свадьбе, написав, что наступает «опять на те же грабли». В заключение Милана Тюльпанова добавила смеющийся смайлик.

Напомним, что ранее стало известно том, что у Миланы Тюльпановой появился новый возлюбленный. Может, именно он оказался тем, кто сделал предложение руки и сердца невестке.

До этого девушка была замужем за футболистом Александром Кержаковым. После развода она осталась с маленьким ребенком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Милана Тюльпанова попала в реанимацию с коронавирусом. Девушка провела под наблюдением врачей в больнице две недели.