В Москве сильные морозы простоят до конца следующей недели

В городе будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В городе будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В столицу России придут аномальные морозы. Похолодание в Москве продержится до конца следующей недели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, столбик термометра будет находится все семь дней примерно на отметке -20 градусов. По словам специалиста, предстоящая неделя «ознаменуется настоящей русской зимой».

«В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега»», – заявил Евгений Тишковец.

В остальные дни погода существенно не изменится. Однако добавится снег, его стараниями высота сугробов вырастет до 30 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцев предупредили о резком похолодании в понедельник. В Северной столице столбик термометра опустится до -19 градусов в первый день рабочей недели. Жителей города ожидает резкое похолодание после новогодних праздников.