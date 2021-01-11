В США возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Власти США завели по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов.

По словам конгрессмена-демократа Джейсона Кроу, в ходе беспорядков также было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники, «что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить», сообщает ТАСС.

Также он выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военные и военнослужащие в резерве.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.