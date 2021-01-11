В понедельник утром петербуржцы стоят в 4-балльных пробках

В понедельник утром петербуржцы стоят в 4-балльных пробках
Дорожная ситуация в Петербурге 11 января. Фото: Яндекс.Пробки

В первый рабочий день недели начался в Петербурге с пробок. К 8:30 утра загруженность на городских трассах достигла 4 баллов.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация улучшится к 10 часам утра — пробки спадут до 3 баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Так, красным отмечены участки на Приморском проспекте, Кантемировской улице, проспекте Энгельса, Шафировском проспекте, Пироговской набережной, Дворцовой набережной, Невском проспекте набережной Обводного канала, проспекте Стачек, Витебском проспекте и Народной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 11 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами.

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