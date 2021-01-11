Петербург попал в топ-3 популярных в январе маршрутов по России

Аналитики назвали авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе этого года.

Первую строчку в рейтинге авиамаршрутов заняла Москва. На втором месте — Петербург, тройку лидеров замыкает Сочи. В топ-10 попали Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград, сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Для путешествий на поезде таже чаще выбирают столицу, Петербурге. На третьем месте в этом списке Нижний Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорты — их назвали 33% респондентов.